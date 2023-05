Nieuwe versie van musical Shrek volgend jaar naar Nederland

Suzan en Freek spreken Ed Sheeran in New York: ‘Hand sindsdien niet gewassen’

Suzan en Freek zaten deze week op de laatste avond van hun vakantie in de Verenigde Staten opeens oog in oog met wereldster Ed Sheeran. Hoewel de superster met pet en zonnebril dacht onherkenbaar te zijn, had het zangduo uit de Achterhoek meteen door wie er naast hen was komen zitten. Bij het weggaan hebben ze hem ook even aangesproken, vertellen ze donderdag aan dj Domien Verschuren in de middagshow op Qmusic.