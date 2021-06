Nieuwe verdenking tegen verdachten van overval Nikkie de Jager

Ze onderzochten of iemand bijvoorbeeld een Rolex bezat, deden voorverkenningen bij doelwitten en besmeurden beveiligingscamera’s met modder: de Rotterdamse bende die het volgens justitie op vermogende Nederlanders - onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp - had gemunt, bereidde haar acties minutieus voor .

In totaal heeft het Openbaar Ministerie (OM) zeven verdachten - tussen de 19 en 32 jaar oud, woonachtig in de Rotterdamse regio - op de korrel. Volgens de aanklager vormden ze een criminele organisatie die zich, in wisselende samenstellingen, schuldig maakte aan diefstal, inbraken en afpersing.

Het zevental staat vrijdag tegenover de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Drie van hen worden door het OM aan de gewelddadige overval op YouTuber Nikkie de Jager gelinkt. Vlak na het incident zouden onverklaarbare geldbedragen op hun bankrekeningen zijn gestort. De officier denkt dat dit om beloningen óf buitgemaakt geld ging. In totaal gaat het om zeven incidenten, waaronder de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. Daar zou een van de verdachten bij aanwezig zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie heeft de dagvaardingen voor de drie verdachten van de overval op De Jager uitgebreid. Justitie verdenkt het drietal nu ook van het vormen van een criminele organisatie. Die organisatie hield zich volgens het OM in 2020 gedurende het hele jaar bezig met het plegen van misdrijven, zoals diefstallen, afpersing met geweld en woningovervallen.

Drie verdachten Hamza T. (22), Eddie N. (24) en Said O. (32) staan vrijdag gezamenlijk terecht. T. en N. werden op dinsdag 8 december van hun bed gelicht tijdens woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk. O. werd in maart in het buitenland gearresteerd en is onlangs naar Nederland gebracht. Hij zit in voorarrest op basis van twee andere diefstallen in Mijnsheerenland en Hendrik-Ido-Ambacht.

Telefoon

Justitie is ervan overtuigd dat O. ook bij de overval op de make-upartieste betrokken was. Zo is uit onderzoek gebleken dat de telefoon op de dag van de overval contact had met een zendmast in Uden, dat geldt eveneens voor de telefoon van Hamza T. Ook zouden O. en T. die dag met elkaar telefonisch contact hebben gehad, volgens de officier ‘past dat precies in het samenwerkingsverband dat ze met elkaar hadden’.

De officier maakte vrijdag eveneens bekend dat in de periode na de overval in Uden geldbedragen zijn gestort op de bankrekeningen van de Rotterdammers T. en N. Het zou gaan om het stortingen van contante bedragen, ‘mogelijk beloningen of opbrengsten van wat is buitgemaakt’. Volgens de advocaat van T. ging het slechts om stortingen van kleine bedragen en kan dat niet wijzen op het verdelen van de buit.

Buit

De buit van de overval in de zaak van De Jager bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. De advocaten van het drietal vragen de rechtbank de voorlopige hechtenis van hun cliënten te schorsen. De rechtbank neemt daar later een beslissing over.

Er worden nog meer verdachten gezocht. Deze week lichtte de politie in Opsporing Verzocht toe vooral nog op zoek te zijn naar een van de verdachten die betrokken waren bij overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. Ook als mensen informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, maken ze kans op een deel van het tipgeld van 10.000 euro dat is uitgeloofd door justitie.

