Nieuwe variant ‘Dubbeltje op zijn kant’: steun voor failliete ondernemers

Man ‘Teen Mom’-ster Jenelle schiet bulldog dood na bijtinci­dent met dochtertje

16:36 David Eason, de echtgenoot van Teen Mom-realityster Jenelle Evans (27), heeft gisteren hun Franse bulldogje Nugget doodgeschoten omdat de viervoeter hun 2-jarige dochtertje Ensley zou hebben gebeten. Fans van de MTV-serie, die ook in Nederland populair is, zijn in shock over het incident.