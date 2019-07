Nieuwe tekenfilmserie Flintstones in de maak

Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase, maar het zou gaan om een geanimeerde serie voor volwassenen die tijdens primetime moet worden uitgezonden. Het is een nieuwe serie waarin personages uit The Flintstones zijn te zien. Er is nog geen netwerk dat zich aan het project heeft verbonden.



The Flintstones was tussen 1960 en 1966 te zien op de Amerikaanse zender ABC. De tekenfilmserie rond Fred, Wilma en Pebbles Flintstone en hun buren Barney, Betty en Bamm-Bamm Rubble heeft 150 afleveringen. In de jaren daarna verschenen twee films over The Flintstones en werd twee keer geprobeerd een spin-offserie te lanceren. Deze werden geen groot succes.