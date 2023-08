Nieuwe Star Wars-serie Ahsoka maakt vooral iets los bij vrouwelijke kijkers: ‘Rol te danken aan mijn fans’

Regisseur Christop­her Nolan bezocht demissio­nair minister Dijkgraaf thuis voor Oppenhei­mer

Christopher Nolan is in zijn voorbereiding op de film Oppenheimer meerdere keren bij de Nederlandse natuurkundige Robbert Dijkgraaf thuis geweest. Dijkgraaf, inmiddels demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, woonde in het Amerikaanse Princeton jarenlang in het huis waar Robert Oppenheimer, ‘de vader van de atoombom’, ook woonde.