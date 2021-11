Nieuwe Star Wars-film tot nader order uitgesteld

Het eerstvolgende filmproject in de Star Wars -franchise heeft vertraging opgelopen. Rogue Squadron zou in december 2023 uitkomt, maar Disney haalde de film gisteravond van de planning.

Reden zou zijn dat regisseur Patty Jenkins niet zoals eerder gepland in 2022 aan de slag kan met de film. Zij heeft ook nog twee projecten met actrice Gal Gadot op stapel staan: een film over Cleopatra en een derde deel van hun succesvolle Wonder Woman-reeks. Het is niet duidelijk of beide titels nu voorrang hebben gekregen op de Star Wars-films.

Rogue Squadron zou de eerste film van Star Wars zijn na The Rise of Skywalker uit 2019, waarmee de Skywalker-saga na ruim veertig jaar werd afgesloten. Het project werd eind 2020 aangekondigd en Jenkins liet afgelopen zomer weten dat het script waar ze met Matthew Robinson aan werkt vergevorderd was.

Producent Lucasfilm, dat sinds 2012 onderdeel is van Disney, heeft niet bekendgemaakt of het eerst aan een andere film gaat beginnen nu Rogue Squandron is vertraagd. De studio heeft verschillende mogelijkheden op de plank liggen; eerder werd duidelijk dat zowel Kevin Feige, de baas van Marvel Studios, als regisseur Taika Waititi een Star Wars-project in ontwikkeling heeft.

