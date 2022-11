Nieuwe serie volgt eerste jaar van nieuwe formatie K3

K3'tje Hanne bevallen van jongetje: ‘Gelukzalig gevoel’

K3-zangeres Hanne Verbruggen (28) is moeder geworden. Ze beviel maandag van een jongetje, Julien. ‘Het is een onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel om mama te worden', laat ze via Studio 100 weten.

18 november