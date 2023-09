Nieuwe Rolling Stones-album verschijnt volgende maand

Hackney Diamonds , het nieuwe album van The Rolling Stones, verschijnt op 20 oktober. Frontman Mick Jagger (80) maakte dat woensdagmiddag bekend tijdens een livepresentatie in de wijk Hackney in Londen. Woensdag lanceerde de rockband de nieuwe single Angry .

Het album dat volgende maand uitkomt, is het eerste met eigen werk sinds 2005 (A bigger bang). Op Hackney Diamonds staan twaalf liedjes en is ook de in 2021 overleden drummer Charlie Watts nog te horen. Ook zijn er bijzondere gasten zoals Bill Wyman, de inmiddels 86-jarige bassist die tot 1994 deel uitmaakte van de Stones en daarna afscheid nam. ,,Hij doet op één nummer mee", vertelde Jagger woensdag aan talkshowhost Jimmy Fallon, die de presentatie deed. ,,Op Live by the sword hoor je de hele originele bezetting van the Rolling Stones.”

Ook de nog levende Beatles Paul McCartney (81) en Ringo Starr (83) dragen bij aan Hackney Diamonds. Het is eerste album met nieuwe muziek van de groep sinds het lauw ontvangen a Bigger bang. Daarna volgde in 2016 nog een verzameling bluescovers onder de titel Blue & Lonesome. Het idee daarvoor ontstond in de studio toen de eerste aanzet voor Hackney Diamonds vastliep. Op de nieuwe plaat is Watts op twee liedjes te horen - naast Live by the sword ook Mess it up - de rest van het slagwerk komt van Steve Jordan, die hem bij de band heeft vervangen.

De aankondiging van het album volgde op enkele weken van zorgvuldig geregisseerde speculatie. Eind augustus zette de band een fictieve krantenadvertentie in de Londense buurtkrant Hackney Gazette. Zogenaamd bedoeld als promotie voor een nieuwe glaszetter: ‘Hackney Diamonds, specialist in glasreparatie, opening september 2023’, stond er. Daarna husselden de marketeers van de Stones een paar songtitels door elkaar: ‘Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows.’

