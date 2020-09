Nieuwe richtlijnen over diversiteit bij Oscar-organisatie

In een eerder stadium werd al een groot aantal nieuwe leden aan de Academy toegevoegd, waarbij goed gekeken is naar minderheden die voorheen niet genoeg gerepresenteerd werden. De nieuwe standaard voor inclusiviteit en representatie wordt tijdens de Oscars van 2022 en 2023 geleidelijk ingevoerd en moet volop in werking zijn in 2024. De meest opvallende nieuwe regel geldt voor de belangrijkste Oscar, die van Beste Film.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie dient er ten minste één acteur of actrice van Aziatische, latino, Afro-Amerikaanse, inheems-Amerikaanse, Noord-Afrikaanse, Hawaiiaanse of andere ondervertegenwoordigde groep in de film te spelen als hoofdrolspeler of als belangrijke bijrolspeler. Ook dienen er in het gehele productieteam meer vrouwen, lhbtq'ers en mensen met handicaps aangenomen te worden. Filmproducenten moeten tenminste aan vijftig procent van de nieuwe regeling voldoen.

In 2016 culmineerde de onvrede over het tekort aan diversiteit bij de Oscars in een Twitter-discussie onder de hashtag #OscarsSoWhite. Dat gebeurde nadat twee jaar op rij alleen witte deelnemers prijzen hadden gewonnen. Sinds de massale demonstraties tegen geïnstitutionaliseerd racisme deze zomer ligt ook Hollywood steeds meer onder een vergrootglas.