Nieuwe poging met nieuwe jury in misbruikzaak Bill Cosby

In een rechtbank even buiten Philadelphia gaat maandag de misbruikzaak tegen Bill Cosby opnieuw van start. De zaak wordt nogmaals gevoerd, omdat een jury vorig jaar niet tot een oordeel kon komen.

Afgelopen week werden twaalf nieuwe juryleden gekozen die zich zullen buigen over de vraag of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Zij is één van de tientallen vrouwen die Cosby de afgelopen jaren hebben beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste van die gevallen zijn echter verjaard.

De 80-jarige komiek is de eerste Hollywoodster die terecht staat sinds het ontstaan van de #MeToo-beweging. Naar een aantal andere beroemdheden die worden beschuldigd van seksueel misbruik wordt momenteel wel onderzoek gedaan door politie en justitie. Tegen Harvey Weinstein, de gevallen filmproducent wiens vermeende misdragingen het startpunt van #MeToo waren, lopen onderzoeken in Los Angeles, New York en Londen.

Meer getuigen

De advocaten van Cosby hebben in aanloop naar de zaak met succes gepleit om meer getuigen tegen de komiek op te trommelen. Naast Constand zullen nu vijf andere beschuldigers, onder wie model Janice Dickinson, hun verhaal doen in de rechtbank. Ook het team van Cosby krijgt in de nieuwe zaak meer troeven in handen: hij mag een eerder geweigerde getuige oproepen en bewijs dat Constand geld van hem aannam opnemen in de verdediging.