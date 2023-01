Nieuwe podcast vanuit rechtszaal: ‘Je hoort de rechters en verdachten zélf praten’

podcastIn de nieuwe podcast De Zaak X bespreekt presentator Emma Thies (26) wekelijks met een van onze misdaadverslaggevers een spraakmakende of juist minder bekende rechtszaak. Op deze manier horen luisteraars unieke gesprekken uit de rechtbank die ze anders nooit horen: ‘Iemand die erbij was, legt je precies uit wat er gebeurd is.’

Welke indruk maakte de verdachte in de rechtbank? Wat dreef deze verdachte tot zijn daad? Hoe is het nu met de slachtoffers? Het zijn vragen die beantwoord worden in de true crime podcast, te beluisteren via de website of app van deze krant.

In de eerste aflevering bespreekt Thies een zaak die draait om de 25-jarige Michael die op een mooie zomeravond met een vriend staat te praten bij zijn auto, als plots een onbekende man in zijn auto gaat zitten. Al snel arriveert de politie, maar dan gaat het compleet mis: de man pakt het wapen af van de agent en begint te schieten. In de rechtbank vertelt het slachtoffer hoe zijn leven is veranderd sinds de schietpartij. Vijf keer per dag moet zijn blaas geleegd worden, want hij kan zelf niet naar het toilet. Thies: “De man draagt de rest van zijn leven een kogel in zijn lijf. ”

Afgelopen week was Thies bij een zaak van een jonge vrouw die werd mishandeld door haar ex-vriend en die haar huis in brand zette, toen zij er niet was. Het slachtoffer vertelde hoe het nu met haar gaat. Ze heeft PTSS, een depressie en haar leven staat op zijn kop. Dan zit ik er ook wel eens met betraande ogen.’’

Uniek kijkje in de rechtbank

Thies vindt het belangrijk dat deze verhalen verteld worden. ,,De rechtspraak is natuurlijk openbaar, dus iedereen kan een zaak bijwonen. Toch zullen maar heel weinig mensen dat doen. Daarom is het aan de journalistiek om dit te vertellen. Dat doen we in geschreven verhalen, maar nu ook in audio. Niet om verdachten aan de schandpaal te nagelen, maar om objectief verslag te doen van wat er gebeurt in je omgeving. En ook: waarom wordt een bepaalde straf opgelegd, en waarom valt die niet hoger of juist lager uit?’’

Aanwezig zijn in de rechtbank, kan indrukwekkend zijn: ,,Je bent ineens toeschouwer bij iets wat veel mensen nooit meemaken. Je zit bovenop het verhaal. Tegelijkertijd heeft een slachtoffer soms veel meegemaakt, je wilt hen ook beschermen. Daarom laten we namen vaak weg en geven we niet al te veel persoonlijke details. ''

Volgens Thies brengt de nieuwe podcast rechtspraak dichterbij, door het geluid uit de rechtbank en de gesprekken met verslaggevers die zaken bijwonen. ,,We bieden hiermee écht een kijkje in de rechtbank. Je hoort hoe rechters met de verdachten praten en hoe hij of zij daarop reageren. Zo openen we deuren die voor heel veel mensen anders gesloten blijven.”

Aflevering 1: De kogel uit het dienstwapen

De 25-jarige Michael staat op een mooie zomeravond met een vriend te praten bij zijn auto, als plots een onbekende man in de wagen gaat zitten. Al snel arriveert de politie, maar dan gaat het compleet mis: de man pakt het wapen af en begint te schieten. In de rechtbank vertelt de man hoe zijn leven is veranderd sinds de schietpartij in Dordrecht. ,,Ik kan helemaal niks meer zelf en ben van alles afhankelijk. Vijf keer per dag moet mijn blaas geleegd worden, want ik kan zelf niet naar het toilet. Op deze leeftijd zou ik met mijn vriendin van het leven moeten genieten, maar dat kan gewoon niet meer.'' Rechtbankverslaggever Niels Dekker zat naast het slachtoffer in de rechtszaal. Voor deze site volgt hij de de zittingen op de voet. In de nieuwe podcastserie De Zaak X vertelt hij over wat hij hoorde : 'Als ik erover vertel, krijg ik weer kippenvel.' Luister hieronder de eerste aflevering. Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Aflevering 2: De Volkswagenbende

Ouders die hun kinderen vragen hun oortjes niet te dragen als ze naar de sportclub fietsen, meerdere straatovervallen: in februari 2022 is Bilthoven in de ban van de Volkswagenbende. Een groep jongens die in verschillende samenstellingen verdacht wordt van meerdere straatroven. De 19-jarige Z. el U. is een van hen, bekent tegenover de rechter. Hij uitte heftige bedreigingen: ‘Als je dit tegen iemand zegt, maak ik je familie dood en ga jij er ook aan!’ In de rechtbank laat hij een hele andere kant van zichzelf zien. Een nette jongen, bij wie de vouwen in zijn nieuwe overhemd nog te zien zijn, vertelt verslaggever Rachel van Kommer. ‘Ik wil graag zeggen dat het mij spijt, ik heb er niet over nagedacht wat dit met slachtoffers zou doen‘’, zegt hij in de rechtbank.

Luister hieronder de tweede aflevering. Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

