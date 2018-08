Nieuwe Oscar zorgt voor controverse

winnie the pooh Ewan McGregor is op zoek naar een verloren jeugd

10:00 In zijn rol als de volwassen Christopher Robin, die als kind in de boeken over Winnie The Pooh verscheen, krijgt acteur Ewan McGregor enkele behartenswaardige levenslessen van zijn oude speelkameraad. ,,Het woord midlifecrisis komt niet in mijn woordenboek voor. Ik haat die uitdrukking.”