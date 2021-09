Nieuwe nummers van ABBA: ‘Als dit het is, laat dan maar zitten’ én ‘dit is helemaal ABBA’

AB­BA-megafans in tranen na aankondi­ging album: ‘Nooit gedacht dat dit nog zou gebeuren’

2 september Het nieuws dat ABBA na veertig jaar een nieuw studioalbum uitbrengt zet de muziekwereld donderdagavond op zijn kop. Fans zijn door het dolle heen. Zo ook de leden van de officiële internationale ABBA Fanclub, gevestigd in Roosendaal. ,,We durfden hier echt niet op te hopen. Dit is schitterend.”