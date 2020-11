Nieuwe namen aan line-up theaterconcert Stayin' Alive toegevoegd

In de voorstelling zullen de grootste hits uit musicals als Grease, Saturday Night Fever, Fame, Flashdance en Footloose te horen zijn. Naast Van den berg en Avastia zullen ook Vajèn van den Bosch, Esmée Dekker, Yoran de Bont en Martijn Vogel de nummers ten gehore brengen.



,,We zijn enorm blij met deze twee jonge, maar al zeer ervaren acteurs,” laat Hans Cornelissen weten. ,,Voor nu kijken we naar wat allemaal wel mogelijk is en niet zozeer wat niet kan. Wij geloven en hopen dat we in de eerste helft van 2021 een geweldig theaterconcert met disco-hits en de bekendste nummers uit grote dance-musicals kunnen neerzetten.’



De tournees van grote musicals die voor dit seizoen gepland stonden, Titanic en The Rocky Horror Show, zijn geheel verplaatst naar het najaar van 2021.