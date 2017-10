'Nieuwe liefde van Brad is een Angelina look-a-like'

Leek het er ruim een maand geleden nog op dat de scheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie van de baan was, nu draait de geruchtenmachine op volle toeren over een nieuw liefje van de Hollywoodhunk. De 21-jarige Ella Purnell zou zijn hoofd op hol brengen. Hij was zeer onder de indruk van de Britse actrice in de films Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (2016) en Churchill (2017). Pitt (53) heeft haar nu gecast voor de hoofdrol in de door hem geproduceerde serie Sweetbitter, een drama gebaseerd op een boek over een New Yorkse serveerster.



,,Brad had haar vanaf het begin in zijn hoofd voor die rol. Hij heeft alles uit de kast getrokken om haar te casten’’, zegt een bron tegen het Amerikaanse showbizzblad InTouch. ,,Hij coacht haar zoveel mogelijk. Ella is ongelofelijk vereerd met alle aandacht die ze van hem krijgt’’, vervolgt de insider. ,,Ze heeft tegen vrienden gezegd dat ze altijd al tegen hem opkeek.’’ Van een vaste relatie tussen de twee zou nog geen sprake zijn. ,,Maar dat is een kwestie van tijd. Brad is onder de indruk van haar energieke en grappige manier van doen en haar fantastische acteerkwaliteiten.’’