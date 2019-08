Nieuwe gezichten Studio Voetbal vallen in smaak: ‘Contouren nieuw voetbalprogramma?’

Sjoerd van Ramshorst is niet helemaal een nieuw gezicht voor de kijker van Studio Voetbal. Hij had eerder een rubriek in het praatprogramma, maar gisteravond zat hij voor het eerst aan tafel. Tom Egbers is nog enige tijd uit de running vanwege een hartinfarct dat hij kreeg tijdens zijn vakantie. Hoelang Van Ramshorst op zijn plek zit is onduidelijk. Op een grapje van Pierre van Hooijdonk of hij er volgende week ook weer bij is antwoordde hij met een knipoog: ,,Dat weet helemaal niemand.”



Als het aan de kijker ligt, mag Van Ramshorst vaker op de presentatorstoel van de voetbaltalkshow gaan zitten. Samen met analist Theo Janssen, die vorig jaar vaste gast was bij het mislukte RTL-programma VTBL, kon hij op veel complimenten rekenen op social media. Zo schrijft Luuk Ikink enthousiast: ,,Nou, Theo Janssen en Rafael van der Vaart (die ook aan tafel zat, red.) is een prima duo! En Sjoerd van Ramshorst is een uitstekende host. Hier werd vanavond stiekem aan de contouren van een nieuw voetbalprogramma gewerkt.” VI-verslaggever Stef de Bont was vooral te spreken over de openhartige nieuwe analist. ,,Theo Janssen durft - ondanks een contract bij Vitesse - gewoon iets over Tannane te zeggen. Prettige toevoeging bij Studio Voetbal.”