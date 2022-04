Nieuwe ‘Frank en Rogier’ lachen zich kapot om kritiek tijdens aftrap Bed & Breakfast-seizoen

Het Haagse stel Roelof en Theo heeft vrijdagavond met de nodige zelfspot gekeken naar zijn deelname aan tv-programma Bed & Breakfast, waar de twee klaagden over ontbrekende kledinghaakjes en een matrashoes die niet ademde. Kijkers vergeleken hen met interieurstylisten Frank en Rogier. ,,Frank zat toevallig bij ons op de bank. We hebben ons kapot gelachen.”

Of het nu echt een compliment is om de ‘nieuwe Frank en Rogier’ te worden genoemd - het bekende duo belandde vorig jaar in een vechtscheiding - laat de Haagse Roelof Dijkman subtiel in het midden. Hij heeft vooral heel hard moeten lachen om zijn eigen verschijning in het nieuwe seizoen van Bed & Breakfast, dat vrijdagavond weer van start ging. In dit programma van Omroep Max waar vrijdag 1,2 miljoen mensen naar keken, logeren drie stellen allemaal één nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek beoordelen zij elkaars bed and breakfast.

Roelof, die samen met zijn partner Theo een bed and breakfast in Scheveningen runt, kreeg tijdens de uitzending vooral kritiek op zijn uiterlijk. Wat bleek: hij had voorafgaand aan de tv-opnames zijn wenkbrauwen laten ‘fatsoeneren’ door een vriendin. ,,Wist je dat je wenkbrauwen korter worden als je ouder wordt? Dat is bij mij dus het geval. Ik heb ze door een vriendin laten fatsoeneren en kleuren, maar ze vielen véél te zwart uit.” Zijn opvallende boogjes werden vergeleken met die van Rogier. Hij schatert het uit. ,,Ik las het ook. Ach ja, ze zijn nu veel lichter. Ik kan wel tegen kritiek hoor. Maar ik denk wel: kijk eerst naar jezelf. Laat iedereen lekker zijn ding doen.”

Overgehaald

De eigenaar van Villa Suisse keek gisteren met vijftien vrienden naar de bewuste aflevering, onder hen ook Frank Jansen (jazeker, dé Frank van Frank & Rogier). ,,Frank is een hele goede vriend van ons. Hij heeft me overgehaald om mee te doen aan het programma. Tijdens die coronatijd hadden we bijna geen boekingen, dus dit was echt een uitje. We hebben ons gisteravond kapot gelachen.” Rogier was er overigens niet bij. Met hem hebben Theo en Roelof sinds de scheiding ‘helaas geen contact meer’.

Roelof leerde zijn Theo dertig jaar geleden kennen in een restaurant. Theo gooide een bierviltje tegen hem aan en de rest is geschiedenis. Hoewel de organisatie van de bed and breakfast vooral bij Roelof ligt, weet Theo ook precies wat hij wil. Zo onthulde hij tijdens de opnames zijn ‘grootste nachtmerrie’. ,,My worst nightmare in een bed and breakfast is dat we op een zolderkamertje terecht komen waar mensen heel lief en aardig het oude bed van hun kleindochter en de rietstoeltjes van oma hebben neergezet, want die staan zo leuk bij de oranje gordijnen.”

Géén visnetje aan plafond

Geen oranje gordijnen tijdens hun verblijf in Woudrichem, wél een uitje met levende alpaca's in de regen. ,,Niet echt mijn ding. We konden ook nergens even schuilen voor een koffietje. Het was bar maar dan ook bar koud,” blikt Roelof terug. Hoewel Theo en hij verder genoten van de concurrerende verblijven hadden ze nog wel een paar tips in hun achterzak voor de twee andere stellen: meer kledinghaakjes, meer kastruimte, liever geen synthetisch dekbed (Roelof lag zwetend in bed) en graag een matrashoes die wél ademt.

Ook Roelof en Theo kregen een tip. Hun bed and breakfast was volgens het Woudrinchemse echtpaar Reinie en Jos aan de sobere kant. Het duo mistte een ‘Schevenings tintje’, zoals een visnet aan het plafond of een afbeelding van een zeemeeuw aan de wand. ,,Leuk idee..” Roelof laat een korte stilte vallen. ,,Maar gaan we niet doen. Verschrikkelijk! Ik vind het wel lekker rustig zo.”

