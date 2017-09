Nieuwe film Clooney opent filmfestival Leiden

Video Lieke van Lexmond veinst hartinfarct voor vrouwencampagne

9:01 Lieke van Lexmond (35) is kort in de huid gekropen van iemand die een hartinfarct krijgt. De actrice-presentatrice werkte mee aan een campagne van de Hartstichting, waarin aandacht wordt gevraagd voor hartproblemen bij vrouwen. In het opvallende filmpje krijgt Lieke het benauwd en valt ze op de grond. Daarna vraagt ze aan de regisseur of het geloofwaardig overkomt.