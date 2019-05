Nieuwe documentaire The Band in de maak

De documentaire is gebaseerd op Testimony, de autobiografie die Robertson twee jaar geleden uitbracht. Tegen Billboard zei de Canadese musicus dat de film veel dieper ingaat op de geschiedenis van The Band dan dat hij deed in zijn boek. Er komen tal van vrienden en bekenden van hem aan het woord. ,,Maar ik heb geen idee wat ze over me zeggen”, zei hij. Volgens Robertson wilden de filmmakers niet een hele keur aan beroemde mensen in de film hebben. Ze moesten echt iets te vertellen hebben. ,,Ze wilden zich echt focussen op het vertellen van het verhaal achter The Band.”



The Band begon midden jaren zestig als de begeleidingsband van Bob Dylan. Later groeide de groep uit tot een veel gewaardeerde band met klassiekers als The Weight en The Night They Drove Old Dixie Down. In 1976 nam The Band afscheid met The Last Waltz, een groots afscheidsconcert waar een album en een film van is gemaakt. Er traden tal van beroemdheden op tijdens het concert, zoals Joni Mitchell, Neil Young, Ringo Starr, Eric Clapton en natuurlijk Bob Dylan. De film werd overigens geregisseerd door Scorsese.



Robertson en Scorsese bleven na The Last Waltz contact houden. De Canadees maakte bijvoorbeeld de soundtracks voor films als Raging Bull en The Color Of Money. Ook is hij betrokken bij de soundtrack van The Irishman, de nieuwe film van Scorsese.