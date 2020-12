Nieuwe coupe René Froger houdt kijker bezig: ‘Pruik van Trump geleend?’

Aan tafel bij Beau van Erven Dorens in diens talkshow op RTL 4 sprak Froger honderduit over Sterren op het doek , waarin bekende Nederlanders door drie kunstenaars worden geportretteerd en tegelijk onderworpen aan een diepte-interview door presentator ‘Eus’. Froger liet het zich met veel plezier welgevallen. ,,Dit programma stond op mijn lijstje”, aldus de zanger. ,,Ik ben fan, ik hoefde niet eens na te denken toen ze me ervoor belden.”

Froger vertelde aan Beau überhaupt goed in zijn vel te zitten en zich nog altijd bevoorrecht te voelen van zijn hobby zijn werk te hebben kunnen maken, om mensen te entertainen. In dat opzicht vond hij ook gisteren een dankbaar publiek. Alleen had dat deze keer minder betrekking op zijn zangkunsten, maar des te meer op zijn nieuwe look. Volgens veel kijkers had de Topper met zijn haardos plots veel weg van de Amerikaanse president Donald Trump.



‘Zie ik het nu goed, heeft René Froger de pruik van Trump geleend?’, aldus een kijker op Twitter. ‘René Froger gaat steeds meer lijken op een kruising van Donald Trump en Erica Terpstra’, twitterde een ander. ‘Make Froger great again’, grapte een kijker, verwijzend naar de bekende slogan van de Amerikaanse president. ‘Eus had René beter in z’n kappersstoel kunnen zetten...gezien alle opmerkingen’, refereerde een ander aan De Geknipte Gast, ook een programma van Akyol.