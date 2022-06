Nieuwe animatieserie Ghostbusters in de maak bij Netflix

Jason Reitman en Gil Kenan zouden de nieuwe serie produceren. Zij schreven onlangs samen de liveactionfilm Ghostbusters: Afterlife, die eind vorig jaar in première ging. Reitman was ook de regisseur van deze derde originele film in de Ghostbusters-reeks. De sequel op de twee hitfilms uit de jaren tachtig toont hoe het de familie van voormalige spokenjager Egon Spengler is vergaan. Na zijn overlijden betrekt zijn dochter met haar kinderen zijn oude boerderij en ontdekken zij erfelijk belast te zijn met zijn gave. In 2016 kwam een reboot uit van de film uit 1984. Deze werd geregisseerd door Paul Feig.