Nieuw-Zeeland na 8 jaar weer Midden-Aarde: Lord Of The Rings-serie op komst

Amazon Studios heeft bekendgemaakt neer te strijken in Nieuw-Zeeland voor het opnemen van de televisieserie van The Lord Of The Rings, gebaseerd op de fantasyboeken van J.R.R. Tolkien. De pre-productie is inmiddels gestart en in de aankomende maanden wordt er gefilmd in Auckland. Dit meldt Deadline .

,,We wisten dat we met een majestueuze locatie op de proppen moesten komen om de schoonheid van de tweede eeuw van Middle-Earth tot leven te laten komen. Het moest prachtige kustlijnen, bossen en bergen hebben, gecombineerd met prachtige filmsets, studio’s en kwalificeerde mensen. We zijn blij dat in Nieuw-Zeeland te hebben gevonden,” aldus uitvoerend producenten J.D. Payne en Patrick McKay, die de bevolking en regering bedankten voor hun gastvrijheid.

Volgens bronnen gaat Amazon zijn eigen studio’s bouwen. Of Peter Jackson, de regisseur van de filmtrilogie, betrokken wordt bij het maken van de serie is nog niet beslist. Het verhaal speelt zich af in Middle-earth en krijgt verhaallijnen voorafgaand aan Tolkien’s The Fellowship Of The Ring.

