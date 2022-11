Nieuw tv-format: zoek en vind 100.000 euro in je huis

Honderdduizend euro vinden in je huis? Dat kan binnenkort als het format Wie zoekt die wint resulteert in een Nederlands televisieprogramma. In België werd de serie dit najaar uitgezonden op VTM.

In Nederland heeft Vincent TV, de producent van programma’s als Steenrijk, straatarm, Five days inside en Chateau Meiland, de rechten gekocht van het Vlaamse format van Be-Entertainment, de internationale distributeur. In Wie zoekt die wint krijgt een familie de kans om 100.000 euro te winnen, mits ze al het geld vinden dat verstopt is in hun eigen huis. Ze hebben een half uur de tijd.

Meesterverstoppers van het programma verbergen die ton in briefjes op de gekste plekken: in de deur van de badkamer, onder de drempel van de garage, in nieuw gesealde chipsverpakkingen, in de stofzuigerslang of in een ongeopende fles wijn met het etiket Chateau D’Argent. Als de tijd om is, heeft het gezin slechts 10 seconden om naar buiten te gaan. Halen ze dat niet, dan mogen ze slechts de helft van het gevonden geld houden.

Inmiddels wordt er in België gewerkt aan de productie van zes nieuwe afleveringen die begin 2023 uitgezonden gaan worden. ,,Heel af en toe zie je een format dat echt uniek en nieuw is, vandaar dat we meteen enthousiast waren over dit geweldige idee. De Vlaamse formatmarkt wordt steeds interessanter voor Nederland, dus we zijn trots dat we deze opmerkelijke titel naar de markt kunnen brengen”, aldus producent Vincent ter Voert.