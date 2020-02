Nieuw Snollebollekes-festival in Best binnen kwartier uitverkocht: kaarten direct op Marktplaats

BEST - Het Total Loss Festival van Snollebollekes uit Best is zaterdagochtend razendsnel uitverkocht. Dat meldt de zanger op sociale media. Alle tickets, zo'n 40.000, waren binnen een kwartier de deur uit. Direct melden zich ook meerdere verkopers van kaartjes op sites als Marktplaats. Doordat er gewerkt werd met een pre-sale grepen een hoop fans mis.

,,Nondeju! We zijn helemaal Total Loss”, schrijft Snollebollekes. ,,Alle tickets voor Total Loss Festival 2020 zijn binnen een kwartier volledig uitverkocht.” Het festival wordt komende zomer gehouden op Aquabest in Best, de thuisgemeente van Snollebollekes. Rob Kemps, de man achter Snollebollekes, komt zaterdag 29 augustus met een kleine honderd andere acts naar het terrein.

Teleurgestelde fans

Op internet schrijven fans die net naast de kaarten grepen, hun frustratie van zich af. ,,Ik zat ruim 1,5 uur te wachten en geen ticket, echt zo piep dit”, zegt iemand. Een ander: ,,De kaartjes worden alweer aangeboden op Marktplaats, voor een hogere prijs. Erg jammer, maar met een marge van twintig kaarten werk je dit ook wel in de hand.”

Anderen hopen op een extra festivaldag. ,,Mijn moeder stond nog zó vroeg in de wachtrij... Please Snollebollekes: doe er alstublieft nog een!” Op internet laten meerdere teleurgestelde liefhebbers weten dat ze het vreemd vinden dat er liefst 20 tickets gekocht konden worden per bestelling. Dat aantal ligt bij festivals gebruikelijk veel lager.

Woekerprijzen op Marktplaats

Op sites als Marktplaats zijn al direct een hoop aanbieders van kaarten te vinden, soms voor woekerprijzen. Op een tweetal tickets van een zekere Ad uit Best wordt al ruim duizend euro geboden. Een verkoper uit Oirschot is wat schappelijker en doet vijf kaarten van de hand voor vijftig euro per stuk.

In de reguliere verkoop kostten de toegangsbewijzen 35 euro, in de voorverkoop 25. Op Ticketswap worden vooralsnog geen kaartjes aangeboden.

Volledig scherm Nog geen halfuur nadat de reguliere verkoop van start ging, worden online al kaartjes voor het Total Loss Festival van Snollebollekes doorverkocht. © Screenshot Marktplaats

Gerard Joling, Jan Smit, Mental Theo, de Vengaboys

Onder anderen Gerard Joling, Jan Smit, Mental Theo en de Vengaboys zijn op het festival van de partij. ,,Bij de meeste festivals staan dit soort artiesten op een podium achteraf maar op Total Loss dus niet. Zelf zal ik een keer of vijf optreden en de rest van de dag duik ik overal op het festivalterrein op. Misschien wel een keer achter de bar of bij garderobe”, liet Kemps eerder deze week aan deze krant weten.