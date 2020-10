Nieuw seizoen The Bachelor in de maak: geruchten over Tony Junior als vrijgezel

Welke vrijgezelle man gaat in een gloednieuw seizoen van The Bachelor op zoek naar de liefde? Geruchten doen momenteel de ronde dat de ex-vriend van Maan de Steenwinkel dj Tony Junior zijn naam aan het datingprogramma heeft verbonden, maar een woordvoerster van RTL laat weten dat dat nog helemaal niet duidelijk is.

Shownieuws meldde gisteravond dat Tony Junior de opvolger wordt van Gaby Blaaser; zij ging eerder dit jaar op zoek naar een nieuwe vlam in de vrouwelijke editie van het programma, The Bachelorette. Volgens Anouk Smulders stond ook realityster Dave Roelvink hoog op het lijstje van RTL, maar omdat hij weer is herenigd met zijn jeugdliefde ging dat plan niet door. En dus zou Tony Junior de uitverkorene zijn. ,,Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat iedereen Tony Junior eind augustus gezien heeft op het Media Park bij RTL”, aldus Smulders.

Romance

Een woordvoerster van RTL kan het gerucht vooralsnog niet bevestigen. Wel wordt er inderdaad gewerkt aan een nieuw seizoen ‘waarin een Bachelor zijn hart openstelt voor de liefde’. Om welke vrijgezelle man het dan precies gaat, is volgens de zender nog niet duidelijk.



RTL haalde vorig jaar de datingshow The Bachelorette naar Nederland met in de hoofdrol Gaby Blaaser. Zij liet in de finale haar oog vallen op Joey van Herle, maar die romance bleek van korte duur. De influencer kwam er naar eigen zeggen in het vliegtuig al achter dat een relatie met Joey er niet in zat.

Vorig jaar zong Tony’s ex-vriendin Maan de Steenwinkel over hun liefde in het nummer Zo kan het dus ook. De zangeres lanceerde deze week het vervolg op die hit: Zo kan het dus ook part 2. Daarin zingt de brunette over haar break-up met Tony Junior. ,,Ik gun dat iedereen, zo uit elkaar gaan.’’

