Nieuw seizoen Love Is Blind vanaf 19 oktober te zien op Netflix

Nikkie de Jager schudde haar molboekje leeg voor bruiloft: van taart tot BABS

Geen hippe of tropische trouwlocatie voor YouTube-sensatie Nikkie ‘Tutorials’ de Jager, maar een buitenbruiloft in haar vertrouwde Brabant die eindigde in een knalfeest in een partytent. Met het delen van de details van haar grote dag blijkt dat Nikkies Mollenboekje onmisbaar was in de voorbereidingen.

18:02