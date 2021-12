Nieuw seizoen knikkerhit Marble Mania in januari op de buis

James Franco wijt grensover­schrij­dend gedrag aan seksversla­ving

James Franco verbreekt na vier jaar de stilte rondom beschuldingen aan zijn adres van seksueel wangedrag. De 43-jarige acteur werd door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, waarvan er vier studentes van hem waren bij zijn inmiddels opgedoekte acteerschool. In een gesprek met The Jess Cagle Podcast zegt Franco dat hij in die periode seksverslaafd was.

2:26