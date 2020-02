Nieuw seizoen Ex on the Beach in april op de buis

In het gloednieuwe seizoen van het MTV-programma reizen acht vrijgezellen af naar Thailand. Ze belanden met elkaar in een villa, die van werkelijk alle gemakken is voorzien. De singles leren elkaar in de luxe woning steeds beter kennen en sprake van een vonk is er vaak ook. Maar net als de kandidaten denken een band op te kunnen bouwen met elkaar, spoelt er een ex aan op het strand die weleens voor veel onrust zou kunnen zorgen.



Het is vooralsnog niet bekend welke singles zich hebben opgegeven voor de nieuwe reeks. Wel geeft MTV alvast prijs dat het nieuwe seizoen ‘vol verrassingen’ zit. De zender meldt dat fans van het datingprogramma vanaf 19 maart de diverse kanalen goed in de gaten moeten houden. Hoogstwaarschijnlijk worden de deelnemers op de website en kanalen op sociale media bekendgemaakt.