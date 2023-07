Nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw later op de buis te zien dan 3 september

De vijf boeren zijn in april al voorgesteld door Yvon. Koeienboer Piet (63) verlangt in Duitsland naar de liefde, de 57-jarige melkveehouder Claudia hoopt in Frankrijk het verdriet om het overlijden van haar man definitief achter zich te laten, bij melkveehouder Haico (42) krijg je in Denemarken zijn ouders er gratis bij en de 32-jarige Richard is er in Slowakije klaar voor een stukje van zijn 1100 hectare akkerbouwgrond met een vrouw te delen. Bernice uit Zweden is de jongste van de groep: met haar 23 jaar droomt ze van een eerste, grote liefde.