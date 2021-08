Nieuw raadselachtig filmpje hint op verandering van de regels in Wie is de Mol?

Op sociale media wordt al druk gespeculeerd over de aanwijzingen. De één denkt dat het masker uit Italië komt en de opnames zodoende in dat land zullen plaatsvinden. Een andere fan groef nog dieper. Die ontdekte dat eenzelfde masker voorkomt in de Finse clip van zangeres Tarja. ,,Gaan we naar Finland?” opperde de Molloot op twitter, die er nóg een hint inzag. ,,Tarja was de voorganger van Floor Janssen bij de band Nightwish. Doet Floor mee? En is de Mol?” In het filmpje werd opnieuw verwezen naar een livestream-verbinding die morgenavond online gaat.



De hints worden uitzonderlijk vroeg naar buiten gebracht. De eerste uitzending van Wie is de Mol? is pas op 1 januari 2022 en wordt opnieuw gepresenteerd door Rik van de Westelaken. De livestream is morgen om 20.30 uur te volgen op de site van het Avrotros-programma.