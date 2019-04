Nieuw op tv: zandkunstenaars in competitie

Het wordt een afvalrace in vier afleveringen, die vanaf begin augustus te zien zijn. Bedenker van het format is Marius van Duijn van Skyhigh TV, producent van onder meer De Slimste Mens, Het Familiediner en Over mijn lijk. Hij heeft zich verdiept in de zandsculpturen in Nederland. ,,Nederland is een strand- en zandland. Iedereen kent het gevoel wel om met z’n vader, moeder of kind een zandkasteel te bouwen en moois te creëren met zand’’, stelt Van Duijn, die zich heeft verdiept in de zandkunstenaars en sculpturen. ,,Ik ben op meerdere plekken geweest in Nederland om zandsculpturen te zien. Vorig jaar aan het Lange Voorhout in Den Haag werd groots uitgepakt. Dat waren schitterende werken. Je ziet het steeds meer. Er worden steeds meer cursussen en bedrijfsuitjes gegeven. In ons programma komen meerdere dingen samen. Het visuele aspect, het speelse van de zomer en de spanning: hoe gaat het eruit zien, welke risico’s worden genomen.’’

Assistentie

Plaats van handeling is Kijkduin in Den Haag waar de opnamen in juni plaatsvinden. ,,Mensen kunnen daar dan ook gewoon naar toe om te kijken, zonder dat ze weten wie er gaat winnen, hoor’’, benadrukt Van Duijn. Hij heeft gekozen voor koppels. ,,Een bedreven kunstenaar of prof die wordt geassisteerd door iemand die alles nog moet leren. Dat kan een vriend zijn, familielid, eigenlijk iedereen.’’ Elke week valt er een tweetal af, waarna de finale in de laatste uitzending is.

Op NPO 1 lijkt een trend te ontstaan van programma’s met kandidaten die iets creëren. Het bekendste voorbeeld van de zender is Heel Holland Bakt, dat al zes seizoenen zeer succesvol heeft gedraaid. Sinds dit jaar is daar ook Project Rembrandt bij gekomen. Van Duijn: ,,Het genre wordt steeds populairder. Kijkers vinden het leuk als er dingen worden gemaakt, of dat nu een taart, schilderij of een sculptuur is. Er is spanning, want ze zijn benieuwd hoe het wordt gemaakt, of het goed gaat of niet en kunnen zich ook laten inspireren.’’

Het programma is vanaf augustus te zien bij Omroep MAX. Aanmelden kan nog, via maxvandaag.nl/oproepen