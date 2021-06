Nieuw op Netflix in juni: Élite, Lupin en Too Hot to Handle

KijktipsEen nieuwe maand in aantocht betekent weer een nieuwe lading series en films op Netflix. We zetten alle nieuwkomers voor je op een rijtje, met als hoogtepunten onder meer een nieuw seizoen van Élite en het tweede deel van Lupin .

Series

Summertime - 3 juni

Seizoen 2



In de Italiaanse serie Summertime, gebaseerd op een boek van Frederico Moccia, volgen we Summer en Ale, twee jongeren van zeer verschillende afkomst. Aan de Adriatische kust springt de vonk over: een onverwachte romance begint.

Sweet Tooth - 4 juni

Seizoen 1



In Sweet Tooth, gebaseerd op een DC-comic, moet het jongetje Gus (half-mens, half-hert) uit handen blijven van jagers. Deze post-apocalyptische serie werd geproduceerd door Robert Downey Jr. en zijn vrouw Susan.

Lupin - 11 juni

Deel 2



Meesterdief Assane Diop (Omar Sy) verschijnt deze week weer op Netflix. Lupin was een enorm succes en een tweede deel kon daarom niet ontbreken. De Franse misdaadserie volgt de avonturen van de galante Assane. Hij probeert zijn vader te wreken die zelfmoord pleegde na een valse beschuldiging van diefstal. De steenrijke familie die daarvoor zorgde werkt hem met alle macht tegen.

Élite - 18 juni

Seizoen 4



Ook nieuw op Netflix deze maand is het vierde seizoen van hitserie Élite. In dit Spaanse drama volgen we de rijke studenten van Las Encinas. Op de chique privéschool zijn seks, drama en geweld aan de orde van de dag en dat allemaal onder de Zuid-Europese zon. In het derde seizoen studeerde een deel van de leerlingen af, waardoor de vierde reeks vol zit met nieuwe sterren.

Too Hot to Handle - 23 juni

Seizoen 2



In deze serie gaat een aantal vrijgezellen op zoek naar de liefde. Er zit echter een addertje onder het gras: de kandidaten mogen geen fysiek contact hebben. Als ze wel zoenen, strelen of seks hebben, verliezen ze een geldbedrag uit de gezamenlijke pot.

The A-List - 25 juni

Seizoen 2



Een bovennatuurlijke thriller vol romantiek, rivaliteit en grote mysteries. De serie begon met het mysterieuze meisje Amber, dat het zomerkamp van een groepje tieners in een nachtmerrie verandert. The A-List was oorspronkelijk een BBC-serie, maar met ingang van seizoen 2 is het een echte Netflix Original.

Films

Dancing Queens (2021) - 3 juni



Deze film draait om Dylan Petterson. Ze komt van een klein eiland in Zweden en heeft grote dansambities. Haar talent wordt ontdekt tijdens een schoonmaakklus bij een dragclub die het zwaar heeft. Dylan wil dolgraag deel uitmaken van de Dragqueens, maar als vrouw gaat dat niet zomaar. Daarom besluit ze zich te vermommen als man en op het podium te klimmen.

Poeslief: een ode aan de kat (2021) - 5 juni



Poeslief draait om Abatutu, Nederlands bekendste filmkat. Hij zat in onder meer Dokter Tinus, Wiplala en De Wilde Stad. In zijn eigen film - met de stem van Nicolette Kluijver - voorziet deze harige baas echter kattenfilmpjes van commentaar.

Joker (2019) - 5 juni



Acteur Joaquin Phoenix geeft een acteermasterclass als de mentaal getroebleerde amateurclown Arthur Fleck, die steeds verder een negatieve spiraal induikt. Langzaam maar zeker bereikt hij zijn moordlustige alter ego: Joker!

Awake (2021) - 9 juni



Na een grote ramp kan niemand op aarde meer slapen. Al snel is er complete chaos. Nu kan ex-soldaat Jill, gespeeld door Jane The Virgin-ster Gina Rodriguez, wel tegen een stootje, maar het leven van haar dochter komt in gevaar. Haar lukt het nog steeds wél om in slaap te vallen en dat is vrij uniek. Jill moet er alles aan doen om haar familie te redden.

De Wensdraak (2021) - 11 juni



Tiener Din (Jimmy Wong) ontmoet een ‘Wish Dragon’ die wensen kan vervullen. Het enige dat Din écht wil is het contact herstellen met zijn beste vriendin van vroeger, Lina. Samen met de draak vliegt hij dwars door Sjanghai.

Fatherhood (2021) - 18 juni



Comedian Kevin Hart speelt Matt, een weduwnaar die in zijn eentje zijn pasgeboren kindje moet opvoeden. Problemen, hartverwarmende teksten, hilarische momenten; het zit er allemaal in. Fatherhood is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

