Nieuw op Netflix deze week: S3 van The Umbrella Academy, Man vs Bee en La casa de papel: Korea

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe films en series. Met deze week: Rowan Atkinson in de comedyserie Man vs Bee , het derde seizoen van The Umbrella Academy en de komische actiefilm The Man from Toronto .

Series

Man vs Bee - seizoen 1

Rowan Atkinson is bij de meeste mensen bekend als Mr. Bean. De Britse komiek heeft voor Netflix de comedyserie Man vs. Bee gemaakt en in tien korte afleveringen speelt hij een onhandige man die ruzie krijgt met een bij.

La casa de papel: Korea - seizoen 1

In deze Koreaanse remake van de Spaanse serie La casa de papel staan Noord- en Zuid-Korea op het punt zich te verenigen. Om een stabiele economie te creëren, wordt een gemeenschappelijke munt gedrukt. Alleen zorgt dit voor nog meer ongelijkheid en een groep dieven komt samen voor een grote overval.

The Umbrella Academy - seizoen 3

In het derde seizoen van The Umbrella Academy belanden de helden in een alternatieve versie van 2019. De Umbrella Academy bestaat niet meer en de Sparrow Academy heeft die plaats ingenomen. In een strijd om de toekomst komen de twee groepen tegenover elkaar te staan.

Films

The Man from Toronto

In deze komische actiefilm speelt Kevin Hart de pechvogel Teddy, die wordt aangezien voor een brute huurmoordenaar. Deze man die bekend staat als ‘The Man from Toronto’ wordt gezocht door de FBI. Om de moordenaar in de val te lokken, zet de FBI Teddy in als lokaas en dat brengt hem in groot gevaar.

The Way Down

In de thriller The Way Down bedenken ingenieur Thom (Freddie Highmore) en kunsthandelaar Walter (Liam Cunningham) een plan om een legendarische schat te stelen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de mannen inbreken bij een Spaanse bank. Dat doen ze tijdens het WK van 2010, wanneer Spanje speelt tegen Nederland.

Joel Kim Booster: Psychosexual

Met deze stand-up comedy special maakt Joel Kim Booster zijn debuut op Netflix. Op het podium in Los Angeles bespreekt hij onder andere zijn Aziatische cultuur, waarom katten beter zijn dan honden en zijn fascinatie voor menselijke seksualiteit.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

