Nieuw liefje voor top-dj Nicky Romero

Lisa geniet volop van het jetsetleven van haar nieuwe vlam. Zo reisde ze eind vorige maand met hem mee naar New York om daar de dj bij te staan tijdens een optreden in de populaire show Good Morning America . De twee werden onder meer kussend op Times Square gespot.

Romero had tot februari vorig jaar een jaar lang een relatie met sprintster Dafne Schippers. ,,Een wat minder leuk bericht maar vanwege de drukke reisschema's, verplichtingen en persoonlijke carrièredoelen, waar we beiden vol voor willen gaan, is gebleken dat we onvoldoende tijd voor elkaar kunnen maken", luidde de verklaring van de twee. Zo ver bekend is Schippers nog single.