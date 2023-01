Nieuw fusievoorstel RTL en Talpa verdeelt de macht, maar is niet zonder haken en ogen

Kaarten voor concert Madonna in Ziggo Dome peperduur: ‘Als ik niet ga dan krijg ik spijt’

Kaarten voor het concert van de 64-jarige Madonna op 1 december in de Ziggo Dome in het kader van haar The Celebration Tour lijken nu al de duurste van het jaar te worden. Staanplaatsen kosten 280 of 196 euro. ‘Het kan zomaar de laatste keer zijn, dus ik moet wel.’

8:18