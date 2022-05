Niet eerder vertoond portret Elizabeth na bijna 20 jaar openbaar

Recensie Marvels Doctor Strange in the Multiverse of Madness is een op hol geslagen kermisat­trac­tie

De nieuwe Marvelattractie is een zooitje, maar doet beslist wat de titel ons belooft: met de dwaze tovenaarsdokter hoppen we van universum naar universum in een film die zo gek is als een deur. Een knokpartij met muzieknoten, rondtollen in een cartoonwereld, de hulp inroepen van een zombie? Roept u maar!

4 mei