Niet één maar tien mannen op cover van nieuwe glossy L'HOMO

Ze maakte in haar presentatie melding van de verminderde homotolerantie is ons land. ,,Dit is de tijd dat Youp van ‘t Hek zich sterk maakt om homo’s ‘pisnichten’ te kunnen blijven noemen. Mede daarom willen we deze tien belangrijke namen voor de homo-emancipatie een mooi podium geven.’’

Het tijdschrift werd gepresenteerd in aanwezigheid van voormalig covermodellen als Rick Brandsteder en Arie Boomsma. De laatste veroorzaakte tien jaar geleden veel ophef als eerste heteroseksuele covermodel. In L’HOMO staan dit jaar verder onder meer interviews met soulzanger Jeangu Macrooy, BNN-presentator Jurre Geluk en acteur Thomas Cammaert.

De nieuwe L’HOMO staat in het teken van homoseksueel zijn in de tijd van nu. Zo spreken de tien mannen over hun ervaringen, en hoe ze vinden dat het tegenwoordig met de vrijheid om homoseksueel in Nederland te zijn, gesteld is.