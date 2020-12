Niet één, maar sowieso twee nieuwe seizoenen van Kopen zonder kijken

Kopen zonder kijken is de kijkcijferknaller van RTL 4 op de maandagavond. Gisteravond zaten er weer bijna 1,5 miljoen mensen voor de tv om te zien hoe een samengesteld gezin aan een nieuw stulpje werd geholpen. Het was de laatste aflevering van een succesvol seizoen. RTL heeft inmiddels niet één, maar meteen twee nieuwe reeksen besteld.



,,Jullie zijn nog niet van ons af”, vertelt Krabbé aan RTL Boulevard. Hij hoopt op meer uitdagende seizoenen dan de afgelopen reeks. ,,Waar we nu vooral naar kijken, is of we ook mensen hebben die een keer naar een ander soort huis willen. Of die net iets avontuurlijker in het leven staan.”



Daar hintte Krabbé gisteravond al op toen hij deze reeks afsloot met de woorden: ,,Ik beloof jullie allemaal nieuwe bingokaarten.” In de eerste drie seizoenen van het verhuisprogramma kozen stylist Roos en bouwdeskundige Bob vaak voor stalen deuren en visgraatvloeren. Dat moet in de nieuwe afleveringen dus anders worden.