Niet één, maar nog twee extra concerten van Acda en de Munnik na stormloop op kaartjes

De Ziggo Dome wordt liefst vijf avonden lang overgenomen door Acda en de Munnik. De eerste drie concerten in oktober van het muziekduo, dat zijn rentree vorige week bekendmaakte, waren zo snel uitverkocht dat er nog twee nieuwe data zijn aangekondigd: 15 en 16 december in de Ziggo Dome.

Dat laten Acda en de Munnik weten. ,,Nadat we onszelf het weekend een aantal keer in de arm hebben geknepen omdat we eigenlijk nog steeds niet kunnen geloven dat we drie keer in het Ziggo Dome staan zijn we gister in gesprek gegaan met de mensen van de concertzaal. We zijn het weekend bedolven onder berichten van mensen die geen kaarten meer konden krijgen dus er moest een oplossing worden gevonden”, zegt Thomas Acda.

Paul de Munnik: ,,Dat bleek natuurlijk best een uitdaging want de kalender zit helemaal vol, maar na wat belletjes links en rechts hebben we toch nog een paar dagen gevonden in december. We hopen op deze manier iedereen blij te kunnen maken die graag bij onze reünie aanwezig wil zijn”. De tickets gaan donderdagochtend om 10 uur in de verkoop.

Razendsnel uitverkocht

Acht jaar geleden gingen de twee uit elkaar, maar het begon toch weer te kriebelen nu, 25 jaar nadat hun grootste hit Niet of nooit geweest uitkwam. Ze kondigden hun rentree aan, met een concert dat ze op 28 oktober geven in de Amsterdamse concerthal. Dat was zaterdag binnen vijf minuten uitverkocht. Er ging direct een tweede optreden in de verkoop: daarvoor waren de tickets binnen tien minuten weg. Een derde concert verkocht ook in razend tempo uit.

,,Wij durfden zelf eigenlijk niet aan dit scenario te denken’’, reageerde Thomas Acda dit weekend op deze site. Een vierde, of zelfs vijfde, concert bleek op dat moment ‘praktisch niet haalbaar’, maar Acda en de Munnik beloofden aan hun fans dat ze samen met Ziggo Dome zouden bekijken ze iets kunnen plannen op een ander moment in dit jaar. Dat is nu dus gelukt.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: