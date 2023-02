Niet ‘dik’, maar ‘enorm’: honderden wijzigingen in kinderboeken Roald Dahl om ‘aanstootgevende’ taal

recensie Ant-Man and the Wasp: Quantuma­nia verzuipt in de computer­soep

Een superheld die het niet moet hebben van een magische frisbee (denk aan Captain America), of de gave om zichzelf te teleporteren (denk aan Doctor Strange), maar een die met een krimppak zichzelf kan verkleinen tot formaatje mier en vervolgens vooral zijn boerenverstand moet gebruiken. De eerste twee Ant-Man-films waren met hun overzichtelijke plots, humane personages en een minimum aan hocus pocus prettige buitenbeentjes in het Marvel-universum. Van die charmante bescheidenheid is in het derde deel weinig meer over.