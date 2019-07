Ze verslikken zich bijna in hun slokje uit zeker niet hun laatste flesje Heineken van de zondagmiddag; wielervolgers Cok Kardol en Paul Zwaan zitten eerste rij in het Tourcafé bij Beeld & Geluid in Hilversum, de plek waar Radio Tour de France in de slotweek van de Ronde van Frankrijk uitzendt met publiek.



Op het immense televisiescherm voor hen: niets aan de hand. Nog 100 kilometer te gaan in de laatste Pyreneeën-rit, grote kopgroep, rust in het peloton, de Franse regisseur heeft alle gelegenheid voor een magnifiek shot van uitgestrekt berglandschap.



Uit de speakers: de snerpende jingle van NOS Radio Tourflits, Tourflits, Tourflits. Kardol en Zwaan veren op door de jingle, letterlijk. ,,Dat is zo knap van dit programma, hoe door alle muziekjes, jingles en geluidjes de spanning er constant in wordt gehouden.’’



Eerlijk? Hadden Kardol en Zwaan nu thuis in Lisserbroek op de bank gezeten, dan hadden ze alleen de tv aan gehad. Maar op doordeweekse Tourdagen is Kardol zoals bijna heel werkend Nederland aangewezen op Radio Tour de France. Want de teamleider risicomanagement bij de Rabobank – ‘dat is met het wielrennen niet helemaal goed gegaan’, knipoogt Kardol naar het in doping gemarineerde verleden van de Rabo-wielerploeg –wordt tijdens werkuren geacht niet naar de televisie te kijken. ,,Radio Tour de France is dus echt belangrijk voor me, heel leuk om nu eens te kunnen zien hoe het gemaakt wordt.’’



Dat was precies de gedachte van Robbert Meeder (60), die NOS Radio Tour de France dit jaar voor de vijfde keer presenteert op NPO Radio 1. Hij (in geel wielershirt, net als de klassementsleider in Frankrijk) mag de ontknoping van elke etappe begeleiden, zijn collega Gert van ’t Hof (in retro-shirt van Molteni) praat de boel tussen twee en vier aan elkaar. Meeder: ,,Omdat wielrenners Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk het vorig jaar zo goed deden in de Tour, presenteerden Gert en ik de laatste uitzending vanuit finishplaats Parijs. Daar zaten we aan een tafel in een grote zone voor televisie- en radioploegen, achter de finish, met een NOS-spandoek. Daar liepen ook Nederlandse toeristen langs, die foto’s van ons maakten. Dat liet me niet los. Zou het niet leuk zijn, bedacht ik, om volgend jaar een speciale uitzwaaidag op de slotdag van de Tour te maken, met publiek. Of kan dat langer? Eén week, drie weken?’’