Nienke Plas: ‘Ik denk nooit: dit is te heftig’

Louter lof voor Net­flix-se­rie Michiel Huisman

2 oktober The Haunting of Hill House, de nieuwe Netflix-serie waarin de Nederlandse acteur Michiel Huisman de hoofdrol speelt, krijgt louter lof van Amerikaanse critici. De score op de gezaghebbende recensiesite RottenTomatoes is 100 procent; dit betekent dat de serie nog geen enkel negatief commentaar heeft ontvangen.