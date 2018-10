Nienke Plas: 'Ik denk nooit: dit is te heftig'

Nienke Plas (32) gaat lekker. De YouTube-ster is genomineerd voor de Televizier Talent Award, zit momenteel in Expeditie Robinson, gaat het theater in en start vandaag een onlineserie voor deze krant: Onbeperkt met Nienke .

Nienke Plas speelde vroeger zwervertje. Dan deed ze alsof ze heel arm was. ,,Dan had ik geen eten en moest ik allerlei opdrachten doen. Sloop ik naar beneden om iets uit de fruitschaal te pikken bijvoorbeeld. Ik zie mijn moeder nóg raar kijken. ‘Wat doe jij achter die stoel?’”

Twintig jaar later is het voor het echie: Nienke Plas (32) zit namelijk in Expeditie Robinson, waar ze én amper eten heeft én opdrachten moet doen. ,,Het was een onvergetelijke ervaring.” De spots van televisie hebben haar gevonden, de grofgebekte, grappige en goedlachse Amsterdamse. Ze begon twee jaar terug met onlinevideo’s: de zogeheten Hahalogs. Noem haar geen vlogger, liever ‘social comedian’. Haar filmpjes zijn alledaags én absurdistisch. ,,Ik zegt wat veel mensen denken. Met veel zelfspot, maar vind het ook heerlijk om anderen af te branden. Ik denk nooit: dit is te heftig.”

Voor deze site gaat zij de diepte in. Vanaf vandaag start de Amsterdamse de serie Onbeperkt met Nienke. Daarin vergezelt ze vijf kandidaten met een beperking die hun droom najagen: optreden als comedian. ,,Anthony heeft een spierziekte, Charissa is voor 95 procent blind is en Dave heeft borderline, het is behoorlijk heavy, maar tegelijk ook luchtig, met humor en leerzaam. Hoe ga je om met tegenslagen. Het is inspirerend om te zien dat de wereld voor iedereen, ongeacht leeftijd, kleur of beperkingen, aan je voeten kan liggen, als je maar je armen spreidt", aldus Nienke Plas die negen wekelijkse afleveringen maakte.

,,Kijk, de maatschappij is zo gewend om in hokjes te denken. Bewust, of onbewust, maar zo fout. Neem Erwin, een jongen met spasmen. Dan wordt er ‘zomaar’ gedacht: hij beweegt zo raar dan zal hij ook wel achterlijk zijn. Deze serie is er ook om vooroordelen weg te nemen.”

Volledig scherm De serie: Onbeperkt met Nienke © MyChannels

Het idee komt voort uit haar eigen ‘beperking’: Nienke Plas heeft podiumvrees. Niet toen zij als klein meisje op de NKT jeugdtheaterschool zat in Purmerend. ,,Dat gebeurde veel later. Toen ik ging zingen en wilde optreden. Die hele aanloop. De zenuwen. Dat je weet dat je op moet. Zo eng. Het gevoel dat de controle wegvalt en je bevriest. Ik heb een cursus gedaan bij De Theaterkamer in Amsterdam en ben video’s gaan maken. Toen raakte ik al wat kwijt van die vrees, maar niet alles.”

In Onbeperkt met Nienke gaat ze die angsten nog verder te lijf. Ze gaan met z’n vijven aan de slag met Badaboom, een comedyschrijverscollectief dat ook verantwoordelijk is voor de teksten van de Roast en Celebrity Stand-up. ,,Menno (Stam) en Wilko (Terwijn) hebben ons ontzettend geholpen. Met de teksten, maar ook met het podium.”

Als een stel groepachters naar de eindmusical, werkten zij ook toe naar een finaleavond: een voorstelling in het theater voor publiek. ,,Dat was geweldig.”

Overigens was ze de serie begonnen met vijf kandidaten. ,,Daisy is overleden. We waren al begonnen met opnemen. Ze leed aan kanker. Ze miste een been, maar had de droom om naar de Paralympics te gaan. Zij is ook terug te zien in de serie.”

Nienke Plas, tot 2016 in de sales, pakt door. Ze blijft, uiteraard, haar 160.000 volgers op YouTube bedienen. Samen met vriend én inmiddels manager Resley, plus zoontje Frenky-Dean (4). Maar vanaf februari zet ze een nieuwe stap: de Amsterdamse gaat het theater in met de show Van de hak op de tak. ,,Kunnen mensen niet achteraf zeggen: wat was het rommelig, haha. Weet je, toe ik elf was en een show van Brigitte Kaandorp op tv zag, zei ik tegen mijn vader: hoe heet dit? Dit wilde ik ook. En nu gaat het dus echt gebeuren. Met veel anekdotes en grappen. En zang. Ja, ik ga zingen. Met eigen werk. We zijn nu aan het schrijven. Hoe vet is dat?”

Ze begrijpt dondersgoed dat Expeditie Robinson als een etalage werkt. ,,Natuurlijk is dat goed voor je pr., maar het is zeker geen argument geweest om mee te doen. Ik ben altijd al fan geweest van het programma. Ik keek als puber al.”

Vier afleveringen is het survivalprogramma onderweg. Vier ‘Robinsons’ zijn al naar huis, Nienke Plas zit er nog in, al speelt ze geen hoofdrol. ,,De editors laten me redelijk met rust”, zegt de Amsterdamse die al jaren zelf is gewend om filmpjes te editen, zeg maar de beelden te knippen en aan elkaar plakken. ,,Ik vind het moeilijk om beelden van mezelf terug te zien die ik zelf niet ge-edit heb. Ik ben gewend om de regie te hebben.”

Volledig scherm Nienke Plas als 'Robinson' © rtl