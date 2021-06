Nienke Plas bevallen van tweede kindje: ‘Hij is bij druktemakers beland’

‘Je bent bij een stelletje druktemakers beland, maar je went vast snel’, richt ze zich tot haar kleine bij een foto van hem en haar man Resley Stjeward. ‘Frenky-Dean zijn droom is uitgekomen. Hij heeft een broertje gekregen’, verwijst ze naar hun eerste kind (6). ‘Ik ben zo gelukkig!’



Ze was eigenlijk pas halverwege deze maand uitgerekend, vertellen Nienke en Resley in de nieuwe aflevering van hun podcast Diep man, die zojuist online verscheen. De twee wilden voorafgaand aan de bevalling niet het geslacht van hun spruit weten. Resley hield echter sterk rekening met een meisje, omdat hij daarover dromen en visioenen had gehad. ,,Verkeerd gezien’’, grapt Plas.



Nienke maakte in december bekend dat ze in verwachting was. Ze deelde een foto van Frenky-Dean, op wiens sweater de tekst ‘ik word grote broer’ stond. ‘Wij zijn helemaal op van geluk’, schreef ze. ‘Er groeit een kleine Stjeward in mijn buik.’

Het stel is al zo’n veertien jaar samen en stapte afgelopen september in het huwelijksbootje. Resley had haar gevraagd op een bootje in Dubai. Hij schreef toen op Instagram dat Nienke meteen vol overtuiging ‘ja’ zei, ‘nog voor ze de ring had gezien’.

