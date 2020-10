Niemand bij Op1 confronteerde De Hond met zijn draai van 180 graden

Record: ruim 3,5 miljoen mensen zagen deze deelnemer Wie is de mol? winnen

25 oktober De finale van de speciale extra reeks van Wie is de mol? is gisteren door een recordaantal mensen bekeken. Bijna 3,57 miljoen mensen zagen hoe Jeroen Kijk in de Vegte werd ontmaskerd als mol en daarmee breekt het populaire AVROTROS-programma het eigen kijkcijferrecord, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.