Nicolette wordt overladen met rozen en Renate doet mysterieus

MAFS-Ar­jan twijfelt aan match met Maurice: ‘Ik zie het niet’

Married at First Sight-kandidaat Arjan twijfelt sterk aan zijn match met Maurice. Dat werd gisteren duidelijk in een nieuwe aflevering van het RTL-programma, waarin onbekenden elkaar het jawoord geven. ,,Is dit zes maanden vragen invullen? Dit komt eruit? ”, vroeg Arjan zich af voor het oog van ruim een miljoen kijkers.

9 februari