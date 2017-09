Nicolette weet zeker dat Expeditie Robinson Televizier-Ring wint

Olcay Gulsen onthult haar dagelijks ochtendritueel

11:00 Olcay Gulsen vertoond zich vrijwel nooit zonder make-up, maar vandaag maakt ze een uitzondering. In de aflevering video &C Did not wake up like this, laat de modeontwerpster zien hoe ze 's ochtends naar eigen zeggen ,,verandert van 'wallenkoningin' tot enigszins aantoonbare zakenvrouw''.