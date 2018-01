Nicolette verwend in 'wasstraat' en Wendy doet toch geen bungeejump

De in Amerika werkende en wonende Nederlandse acteur Michiel Huisman is tussen alle acteerbedrijven door een hobbyfotograaf. Vandaag maakte hij een zwartwitselfie met een analoge camera: dus een toestel met een ouderwets rolletje.

👁👃👁 #trix400pushedto1600 #35mm #selfie #shootfilm #filmisnotdead #leicam6 #kodak #analog #ishootfilm

Bas Smit, de man van presentatrice Nicolette van Dam, genoot vandaag in de brandende zon van hun twee lunchende dochtertjes die hij 'een rijkdom' noemt.

Wat een rijkdom 😍👯‍♀️🏖

Actrice Anouk Maas zet momenteel de bloemetjes buiten in de Thaise stad Bangkok waar ze volgens eigen zeggen weinig aandacht besteedt aan haar kapsel. 'Mowglihaar'', typeert ze haar wat verwarde lokken.

Tessa van Dijk, de dochter van Wendy's broer Mike, maakte in Zuid-Afrika een bungeejump. Wendy, die zelf kennelijk niet durfde, filmde de waaghalzerij. Haar broer annex manager Mike stapte wel over de rand boven een 26 meter diepe kloof. Wendy, haar man en de hele familie zijn op vakantie in Kaapstad.

Daar gaat ze..... mijn lieve nichtje van 16 @tessavdijk_ WAAAAAAAAAAAH #216m #ikgingdood #zijwascool #omg #trots #worldshighestbridgebungee

Ook als ze op vakantie is, blijft zangeres en The Voice of Holland-coach Miss Montreal (Sanne Hans) haar zingende pupillen steunen. Vanaf Bonaire zong ze wat in voor één van haar kandidaten.

Nog even facetimen, wat voorzingen en opnemen voor een kandidaat in mijn team :) #thevoice #coaching #tvoh #bonaire

Zangeres Marga Bult, die eind vorig jaar haar been op drie plaatsen brak tijdens een VVD-feestje in Amsterdam, is in haar nopjes. De revalidatie gaat sneller dan verwacht, jubelt ze op Instagram. Wat dat inhoudt? Ze loopt weer met één kruk

Hoe fijn is dat? Genezingsproces van m'n 3 beenfracturen gaat heel goed. Loop aantal weken voor op schema, dus de #airwalker mag ik na controle van de chirurg, afwisselen met 'n stevige wandelschoen en nog maar 1 kruk. Bult is blij🎉 #zgtalmelo #revalidatie

Gordon kroop ooit voor de TV Kantine in de huid van Sylvia: de moeder van de Joodse kinderjuffrouw Fran Fine uit de Amerikaanse hitserie The Nanny. De vriend van Carlo Boszhard kwam vandaag met oude, hilarische beelden op de proppen. Irene Moors speelde de nanny. Carlo butler Niles.

Tbt tv kantine, the nanny! Met Gordon als Sylvia! #tvkantine #thenanny

Presentator Eddy Zoëy is vandaag een boswandeling gaan maken met zijn 'supermelige kids'. Hij noemt zijn dochter een 'fashionchickie' en zijn zoon 'geen Aziaat'.

Buiten, 't bos in, met m'n supermelige kids vandaag... 🤪🤩 #fashionchickieteuntje #enneemijnzoonisgeenaziaat

André Hazes heeft vanavond een optreden in het Friese dorpje Eastermar waar begin januari de Postcodekanjer viel. In het dorp woont ook de moeder van supermodel Doutzen Kroes. Zij zou ook in de prijzen zijn gevallen, maar onbekend is wat zij op haar bankrekening bijgeschreven kreeg.

Eastermer, we komen er aan!😁😪❤️

Nicolette van Dam is vandaag flink verwend door haar dochtertjes. Terwijl ze in bad lag besloten de twee haar eens goed te gaan wassen. ,,Een wasstraat'', aldus de presentatrice die met haar gezin op Zanzibar (een eiland bij Afrika) zit.

Wat je geeft krijg je terug...... #wasstraat #verwendag #mijnmeisjes

Actrice Carolien Karthaus-Spoor waarschuwt haar volgers vanaf Curaçao. ,,Deze content kan als schokkend worden ervaren'', schrijft ze bij een foto waarop zij en haar in juni geboren zoontje Otis te zien zijn.