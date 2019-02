Nicolette van Dam verslagen na overval op vader: ‘Geen woorden voor’

,,Mijn papa, mijn kanjer’’, begint ze haar post, die ze naar eigen zeggen eerst niet wilde plaatsen. ,,Maar dit is iets wat we altijd zullen meedragen. Ik heb nog steeds geen woorden voor wat er gebeurd is en wat mijn vader is aangedaan.’’ Van Dams vader zou afgelopen vrijdag onder het mes zijn geweest. ,,Het gaat stapje voor stapje beter’’, schrijft de voormalig Voetbalvrouwen -actrice. René van Dam werd afgelopen woensdag op brute wijze overvallen in zijn woonplaats Amsterdam. Hij liep daarbij zwaar lichamelijk letsel op, naar verluidt aan zijn kaken en gebit. Nadat het nieuws vrijdag naar buiten kwam, is de familie overspoeld met lieve reacties. ,,Bedankt voor alle steun en liefde’’, schrijft Nicolette. ,,Betekent veel voor ons.’’ De presentatrice, die zichzelf een vaderskindje noemt, sluit af met drie emoji’s: ,,❤💪❤ We blijven positief.’’

Verdachten aangehouden

Voor de overval, die plaatsvond aan de Apollolaan bij het Hilton Hotel, zijn inmiddels twee verdachten van 17 en 21 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van diefstal met geweld, omdat zij op brute wijze probeerden het horloge van Nicolettes vader te stelen. De mannen werden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten de komende twee weken vast.



René van Dam is een bekende ondernemer in de hoofdstad; hij nam in 1979 de slagerij van zijn vader over, die later overging in een traiteur aan de Cornelis Schuytstraat en daarna een brasserie werd. In 2013 namen Nicolette en haar broer Sebastiaan de zaak over.