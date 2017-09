Nicolette niet veilig voor horrorclown uit IT, Fred maakt chauffeur gek

Netflixen bij Bridget

Het is een luie zondag in huize Maasland. Bridget deelt een snoezige foto van haar zoon Mees die met viervoeter Zack helemaal opgaat in een serie van Netflix. ,,Ontbijten op de bank'', luidt het bijschrift.

Lazy sunday morning! @mees_kingston #waffie #zack #bingewatching #netflix #tea #breakfastonthecouch Een foto die is geplaatst door Bridget (@bridgetmaasland) op 24 Sep 2017 om 0:08 PDT

Het taxiritje van Fred

De familiefilm Dikkertje Dap gaat vandaag in première op het Nederlands Film Festival. Ook Fred van Leer is aanwezig bij het evenement. Om in de stemming te komen, luistert hij tijdens zijn ritje in de taxi naar het bekende versje. ,,Ik ben in de stemming, mijn chauffeur niet meer...'', grapt hij bij het videootje.

Ik ben al in de stemming .... mijn chauffeur niet meer Hahahaah @anniemgnl Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 24 Sep 2017 om 4:54 PDT

Nicolette is niet veilig

De remake van de horrorfilm IT is een enorme hit. Ook de kids van Nicolette Kluijver zijn grote fans. Het gezin viert vakantie op Ibiza, maar de kleine Ana-Sofia kroop even in de huid van de uiterst lugubere clown. ,,Nu ook een hit op Ibiza!'', grapt de presentatrice.

IT nu ook een hit op Ibiza 🤡 Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 24 Sep 2017 om 4:38 PDT

Jan test autostoeltjes

De nieuwe baby van Jan Versteegh en zijn Dieuwertje is onderweg. En dus is de zoektocht naar een veilig autostoeltje van start gegaan. De acteur is vandaag op pad geweest en is zo te zien geslaagd. ,,Check!'', schrijft hij bij het plaatje waarop hij een beertje in het stoeltje heeft gelegd.

Autostoeltje testen! CHECK! Bij gebrek aan baby de beer gebruikt. Een foto die is geplaatst door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 24 Sep 2017 om 2:56 PDT

Knuffelmomentje voor Liza

Wat is er fijner dan knuffelen met je dochter? Het gezicht van Liza Sips spreekt boekdelen op het fotootje dat ze deelt met haar dochter. De twee geven elkaar een dikke knuffel en de actrice sluit gelukzalig haar ogen.

Knuffelen! 🐻 Een foto die is geplaatst door Liza Sips (@lizasips) op 24 Sep 2017 om 2:49 PDT

Freek heeft geluk

Freek Vonk gaat gevaarlijke dieren nog steeds niet uit de weg. Ook vandaag deelt hij weer een kiekje met een gigantische anaconda om hem heen. Naar eigen zeggen liep het met een sisser af. 'Jij bent gek!', reageert een volger.

Gelukkig liep dit met een sisser af!! 🐍🐍 #anaconda Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 24 Sep 2017 om 0:55 PDT

Birgit door het dolle heen

De dag van Birgit Schuurman kan niet meer stuk. De actrice heeft een nieuwe motor op de kop getikt en rijdt daar vandaag al mee rond tijdens de Gentleman's Ride in Nijmegen voor een goed doel. ,,Superblij met mijn nieuwe bike!", schrijft ze trots bij het plaatje.

Superblij met mijn nieuwe bike! Eerste built van mijn lief @arnetoonen ! #trots #blij @gentlemansride #kawa440ltd Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Sep 2017 om 4:59 PDT

Knipbeurt voor Dré

Het is weer tijd voor een nieuwe coupe voor André Jr. en mama Monique. De twee zijn vastgelegd terwijl ze onder handen worden genomen. Het ventje trekt zich weinig aan van de dame die met zijn haar bezig is. Hij vindt de kam in zijn handen véél interessanter.